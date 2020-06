Uluslararası Göç Filmleri Festivali, gerçek zamanlı 3D sanal stüdyoda 'artırılmış gerçeklikle' düzenlenen yeni nesil açılış töreniyle başladı. Gaziantep'te gerçekleştirilmesi planlanan ancak salgın nedeniyle ertelenen festival, Türk mühendisler tarafından yapılan özel uygulamayla artırılmış gerçeklik dünyasına taşındı. Böylece dünyada ilk kez uluslararası bir etkinlik görüntünün sanal mı gerçek mi olduğunun anlaşılmadığı ‘artırılmış gerçeklik' teknolojisiyle izleyicilerle buluştu.

Açılış töreni, organizasyonun mimarı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un 'sanal olarak' Gaziantep'teki tarihi Mecidiye Han'dan birlikte yaptıkları açılış konuşmasıyla başladı. Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin kültürel bir etkinlikten çok daha fazlası olduğunu, daha iyi bir gelecek ve dünya için önemli bir adım olacağını dikkat çeken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi; "2011'den beri dünya göçün tek bir yüzüne odaklanmış durumda. Göçün yüzü, sadece ellerinde bavullarla sınıra koşan, bir lastik botla denizin ortasında sürüklenen insan manzaraları değildir. Göçü anlamak, Aylan bebek üzerinden vicdanlarımızı sorgulamak veya göçün toplumsal çatışmaları ile ekonomik etkileri üzerinden uzun uzun analizler yapmak demek de değildir. Göçü tanımak demek, aslında kendimizi tanımak demektir. Çünkü bizim göç hatıralarımız, sadece 9 yıl öncesinde Suriye iç savaşına uzanıyor değildir. Oysa bu toprakların göç hikayesi, medeniyetimizle aynı tarihte başlamıştır. Bir kutlu göçü, hicreti, takvim başlangıcı olarak kabul eden bir inancın sahipleriyiz. Hazret-i Nuh'un gemisinin yolcuları olarak aslında hepimiz, binlerce yıldır süregelen büyük bir göçün konar göçerleriyiz. İşte bunun için iç içe geçmiş alışkanlıklarımız, inançlarımız, tepkilerimiz, dilimize yerleşen kelimelerimiz ve hatta lezzetlerimiz var. Kabul etsek de etmesek de göçten besleniyoruz ve ondan da güç alıyoruz.''

Türkiye'nin 21'inci yüzyılın göç gerçeğini açık ara en başarılı şekilde yöneten ülke olduğunu, mazisinden getirdiği göç tecrübesiyle dünyada göçle karşı karşıya kalmış hiçbir ülkede görülmemiş adımları başarıyla attığını belirten Süleyman Soylu ‘'Bu başarı, bize bir misyon daha yükledi; Göçü ve aynı göçün çocukları olduğumuzu tüm dünyaya yeniden hatırlatmak'' dedi.

Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin korkuları bilgiyle, ön yargıları empatiyle yenmenin gayreti olduğunu belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi; "Göçün arkasında hep bir zorunluluk önünde ise daima umut vardır. Bugün ise maalesef bir ölüm hikâyesi... Korkular ve ön yargılar aklı ve vicdanı boğmaktadır. Dili, dini, milliyeti ne olursa olsun, Türkiye'nin herkesi insan paydasında değerlendirdiği bu anlayışın uluslararası kamuoyunda da yaygınlaşması için çalışıyoruz. Uluslararası Göç Filmleri Festivali bu amaçla atılmış çok değerli bir adımdır. Sinema gibi etkili bir sanat dilini kullanarak oluşturabileceğimiz bilinç ve farkındalığa her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. İnanıyorum ki sanatın dili, empatiyi kolaylaştıracak ve güçlendirecektir. Anlayış ise sevgi ve hoşgörüyü tesis edecek, çözümün önündeki engelleri kaldıracaktır. Uluslararası Göç Filmleri Festivali korkuları bilgiyle, ön yargıları empatiyle yenmenin gayretidir. Yolu yolcudan dinleyerek, onun gözlerinden görerek, duygularına kulak vererek bir nebze de olsa göçü deneyimleme fırsatıdır. Bu fırsatı olabildiğince fazla insanın en iyi şekilde değerlendirmesini ve deneyimlemesini umut ediyor; insani dramların sadece beyaz perdede bir sanat eseri olarak yaşandığı günlerin gelmesini temenni ediyorum.''

Yeni nesil açılış töreninde dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı Uluslararası Uzun Metraj, UNICEF Uluslararası Kısa Film ve Aynı Gemi Kısa Film Yarışması jüri üyeleri ile yarışma filmleri de tanıtıldı. Kendisi de Suriye göçmeni bir aileden gelen Festivalin Onursal Başkanı Oscarlı oyuncu F. Murray Abraham'ın görüntülü videoyla herkesi festivale davet ettiği açılış töreninde ‘uzun metraj' jürisinde yer alan ABD'li oyuncu Danny Glover'a ‘Onur Ödülü', yıllardır mülteciler için yardım çalışmaları yürüten Gamze Özçelik'e ise ‘Sınırsız İyilik Ödülü' verildi. Özçelik, "En büyük ödülü Allah bu yola girmeyi nasip ederek verdi. Ne kadar şükretsem az. Bizim için en büyük mutluluk yeryüzünde bir canın gülümsemesine vesile olabilmek. Sizin bu ödülünüzü her gördüğümde inşallah o arşınladığımız yolları, o başını okşadığımız yetimleri, belki susuz bir canın su bulmamamıza vesile olmamızı hatırlayacağım'' dedi.

30 ülkeden 45 filmin gösterileceği Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nin açılış töreninde 'Göçün Çığlığı' da sahne aldı. Dünyanın en iyi udilerinden Ara Dinkjian, neyzen Bilgin Canaz, ünlü orkestra şefi Musa Göçmen ve Japon arp sanatçısı Tomoko Sato, "Suzan Suzi"; dünyanın dört bir yanından dijital olarak bir araya gelen 20'den fazla sanatçı ise özel enstrümanlarla Gaziantep Yolunda türküsünü seslendirdi. 21 Haziran'daki kapanış töreni yine artırılmış gerçeklikle İngiltere'deki Stonehenge Anıtı ile Göbeklitepe'nin dijital olarak harmanlanmasıyla oluşturulan sanal sahnede gerçekleştirilecek.

Festivalde Yarışacak Filmler

For Sama/Sama İçin (İngiltere, ABD / 2019)

Midnight Traveler/Gece Yolcusu (Amerika, Katar, Kanada, İngiltere / 2019)

Omar And Us/Omar ve Biz (Türkiye / 2019)

Kızım Gibi Kokuyorsun/Scent Of My Daughter (Türkiye, Amerika, Fransa / 2019)

Oskar&Lilli (Avusturya / 2020)

Oğlum Gibi/Just Like My Son (İtalya, Hırvatistan, Belçika / 2018)

Rafaël (Hollanda, Belçika, Hırvatistan / 2018)

The Merger/Extra Time / Birleşme (Avustralya / 2018)