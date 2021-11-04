Sultanahmet'te sona doğru

İHA

Osmanlı padişahı I. Ahmed tarafından tarafından tarihî yarımadada, 1609-1617 yılları arasında Mimar Sinan'ın yetiştirdiği öğrencilerden biri olan Mimar Sedefkar Mehmet Ağa'ya yaptırılan Sultanahmet Camii'nin restorasyonunda sona yaklaşıldı.

43 metre yükseklikte olan ana kubbenin içerisindeki 17. yüzyıla ait olan desen ve renkler cerrah hassasiyeti ile temizlenerek süslemeleri yapıldı ve kubbedeki tüm çalışmalar tamamlandı. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'deki Nur ve Fatır Suresi'nin yazılı olduğu ana kubbe camiye gelen yerli ve yabancı turistler tarafından da görülebiliyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 2016 yılında başlattığı restorasyonda caminin dış cephesi ve avlusundaki işçilerin hummalı çalışması drone ile havadan görüntülendi.

İSTANBUL'DAKİ EN BÜYÜK YAPI KOMPLEKSLERİNDEN BİRİ

Sultan Ahmet Camisi Sultan I. Ahmet tarafından 17'inci yüzyılda, Mimar Sinan'ın yetiştirdiği öğrencilerden biri olan Sedefkar Mehmet Ağa'ya yaptırılmıştır. Caminin duvarlarında mavi renkli İznik çinileri yoğun bir şekilde bulunduğu için cami, Mavi Camii (Blue Mosque) olarak da bilinmektedir. Caminin duvarlarında 21 bin 43 adet göz alıcı İznik Çinisi bulunmaktadır.