Süper Ay büyüledi

Bunların hepsi birleşmiş durumda. 18'inde Ay tutulmasına denk geliyor ve hem de Süper Ay oluyor. Yani yörüngede Dünyamıza yakın konumda hem dolunay hem de bu zamana bir tutulma denk geldi. Bu durum astronomlar için çok büyük bir olay değil ama hepsinin bir araya gelmesi insanların görsel olarak ilgisini çekiyor." diye konuştu.