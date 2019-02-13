Süper gıdalar deyince ilk aklımıza chia tohumu, maca tozu, açai, kakao çekirdeği gibi bizim kültürümüze biraz da yabancı olan isimler geliyor. Fakat bu popüler isimlerin dışında bize çok daha yakın olan sebzeler, meyveler, baklagiller, zeytinyağı ve kuruyemişler de birer süper gıdadır. Son zamanlarda ise hızla popülaritesi artan ve gelecek yıllarda da sık duyacağımız bir isim ise mantarlardır.

'TANRILARIN GIDASI' DİYORLARDI

Aslında mantarları yeni keşfedilen bir süper gıda olarak düşünmek çok da doğru değil. Mantarlar, antik çağlardan bu yana iyileştirici özelliklerinden dolayı sık sık tedavi amaçlı kullanılıyorlardı. Antik Yunanlılar mantarları Tanrıların Gıdası olarak adlandırıp savaşçılarına güç ve kuvvet verdiğine inanırlardı. Yüzyıllardır da Çin kültüründe şifa kaynağı olarak görülmüştür mantarlar.

Peki, eski çağlardan beri mucizevi bir gıda olarak görülen mantarları bu kadar özel ve sağlıklı kılan unsurlar ne? Mantarları süper gıda yapacak özellikleri neler?

MANTAR PROTEİN, VİTAMİN VE MİNERAL DEPOSU

Öncelikle, mantarlar iyi birer karbonhidrat, protein, vitamin ve mineral deposudur. Tam protein olan mantarlar, protein yapı taşı olan amino asitlerin tamamını barındırlar. Kalsiyum, potasyum, magnezyum, demir ve çinko gibi zengin mineraller bulundururlar. Yüksek lif oranları ve beta-glucan gibi prebiotik karbonhidratlar barındırarak bağırsak bakterilerimizi beslerler, bağırsak florasının gelişimini desteklerler.

Mantarların barındırdığı beta-glucan, aynı zamanda bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Mantarlar, güçlü anti-viral ve anti-enflamatuar özelliklere sahip olmakla birlikte yaşlanmayı geciktiren fitokimyasalllar bulundurarak anti-aging etkisi yaratmaktadırlar. Ek olarak, araştırmalar, mantarın Parkinson ve Alzheimer gibi nörolojik hastalıklara da iyi geldiğini göstermiştir.

KANSERLİ HÜCRELERLE SAVAŞIYOR

Mantarların belki de büyük yararları anti-kanserojen olmalarıdır. Mantarların içerisinde abnormal hücrelere bağlanan lektinler vardır. Bu lektinler abnormal hücrelere bağlanarak vücudun defans sistemini harekete geçirir ve vücudun kanserli hücreye karşı savaşmasını sağlarlar. Angiogenesis denilen abnormal hücrelerin bölünerek çoğalmasına engel olurlar.

Mantarlar hormon dengesi için de çok önemlidir. İçlerindeki aromataz enzimiyle östrojen üretimini dengeleyerek özellikle vücut yağı yüksek olanlarda fazla östrojen üretimine engel olup göğüs kanseri riskini yüzde 64’e kadar azaltmaktadırlar.

İSTİRİDYE MANTARI KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜYOR

Mantarları tüketirken çeşitliliğe önem vermeliyiz çünkü her birinin faydası sayısız. Örnek olarak kestane ve portobello mantarının anti-kanserojen etkileri çok yüksektir. İstiridye mantarı ise içinde doğal olarak barındırdığı lovastatin bileşimi ile doğal bir kolesterol düşürücüdür ve kalp hastalıklarına karsı koruyucu etkiye sahiptir. Chaga ve Reishi mantarı ise dünyadaki en alkali gıda olarak geçerler.

Mantar tüketmenin sayısız lezzetli hali vardır. Domatesli veya kremalı bir mantar çorbası, makarna içerisinde, et veya tavukla birlikte, peynir ile fırında, zeytinyağı ile sote edilerek, salata içeresine eklenerek tüketilebilir. Hatta mantarın çay ya da sıcak çikolatası bile yapılarak tüketilmektedir. Mantarların öneminin batılı toplumlar tarafından fark edilmesi mantar tozlarının üretilmesine yol açmıştır ve karışık mantar tozlarını ister tatlı ister tuzlu ya da bir içeceğe, smoothie’ye ekleyerek tüketmek çok basit hale gelmiştir. Kısacası mantarların faydası ve etkileri o kadar güçlü ki hangi çeşit ve hangi oranda tüketirseniz tüketin sağlığa ciddi oranlarda olumlu etkileri vardır.