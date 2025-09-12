Habertürk
        Süper Lig'de Haliç Derbisi: Karagümrük - Kasımpaşa

        Süper Lig'de Haliç Derbisi: Karagümrük - Kasımpaşa

        Süper Lig'in 5. haftasında Haliç derbisi yaşanacak. 13 Eylül Cumartesi günü Fatih Karagümrük ve Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Karagümrük'ün ligde 3 puanı bulunurken Kasımpaşa ise bu sezon henüz puanla tanışamadı

        Giriş: 12.09.2025 - 13:08 Güncelleme: 12.09.2025 - 13:08
        Süper Lig'de Haliç Derbisi!
        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 13 Eylül Cumartesi günü Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Kasımpaşa karşı karşıya gelecek.

        İstanbul'da Haliç'in iki yakasında bulunan Karagümrük ve Kasımpaşa semtlerinin karşı karşıya geleceği derbi, Fatih Karagümrük'ün ev sahipliğinde Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak. Saat 17.00'de başlayacak müsabakayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.

        Oynadığı 3 maçta 1 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 3 puanla 12. sırada yer alıyor.

        Sezona iyi başlayamayan Kasımpaşa ise 3 maçta 3 yenilgi yaşadı. Lacivert-beyazlılar, 17. sırada bulunuyor.

        KASIMPAŞA'DA 3, KARAGÜMRÜK'TE 1 EKSİK

        Kasımpaşa'da Claudio Winck, Kubilay Kanatsızkuş ve Yusuf Barası'nın, Fatih Karagümrük'te ise Ahmet Sivri'nin sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

