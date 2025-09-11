Transfer sezonu ne zaman sona erecek, sorusu TFF tarafından yapılan açıklama sonucunda belli oldu. Futbolseverler bu kapsamda Süper Lig'de 30 Haziran başlayan transfer döneminin sona ereceği tarihi araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig'de transfer dönemi ne zaman bitiyor? Yaz transfer sezonu bitti mi? İşte detaylar...