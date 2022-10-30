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Haberler Yaşam Süper Loto Süper Loto sonuçları açıklandı! 30 Ekim 2022 Süper Loto çekilişi sonucu sorgulama ekranı
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Süper Loto sonuçları açıklandı!

Süper Loto'da heyecan bu akşam kaldığı yerden devam ediyor. 30 Ekim 2022 Süper Loto sonuçlarında geri sayım sona erdi. Haftanın üç günü gerçekleştirilen Süper Loto çekiliş sonuçları 21:30'da açıklandı. İşte, Milli Piyango ile 30 Ekim 2022 Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...

Süper Loto sonuçları açıklandı! 30 Ekim 2022 Süper Loto çekilişi sonucu sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) Süper Loto çekilişlerinin Salı, Perşembe ve Cuma günleri gerçekleştirilmesine karar verdi. Süper Loto'da 1'den 60'a kadar sıralı rakamlardan oluşan toplar bir kürenin içine atılıyor. Küreden belirlenen 6 rakamı, tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. İşte 30 Ekim 2022 Pazar Süper Loto çekiliş sonuçları...

30 EKİM 2022 SÜPER LOTO SONUÇLARI: 7 - 9 - 10 - 16 - 25 - 26

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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