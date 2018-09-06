Süper Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Süper Loto'da bu akşam 568. hafta heyecanı yaşandı. Süper Loto'nun geçen haftaki çekilişinde 2. kez 6 bilen çıkmamış ve 2 milyon 897 bin liralık ikramiye bu haftaya devretmişti. Süper Loto'nun bu haftaki ve geçen haftaki çekilişine dair detaylar haberimizde.

SÜPER LOTO SONUÇLARI - 6 EYLÜL: 8 - 18 - 20 - 43 - 45 - 51

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek Süper Loto çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanacak. Süper Loto sonuçlarına göre ikramiye bilgileri gelir gelmez haberimizde olacak.

6 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye *** 5 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye *** 4 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye *** 3 Bilen Kişi Sayısı *** Kişi Başına Düşen İkramiye ***

SÜPER LOTO'NUN GEÇENE HAFTAKİ SONUÇLARI - 30 AĞUSTOS

Süper Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan 30 Ağustos 2018 tarihli 567. hafta çekilişinde şanslı numaralar 08 - 19 - 31 - 39 - 42 - 47 olarak belirlendi. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye olan 2 milyon 897 bin 916 lira 6 Eylül'de yapılacak çekilişe devretti.

Öte yandan, 5 bilen 45 kişi 11 bin 624 lira 35'er kuruş, 4 bilen 2 bin 973 kişi 188 lira 65'er kuruş, 3 bilen 61 bin 255 kişi 15 lira 85'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

SÜPER LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

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