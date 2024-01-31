Süphan Dağı'na tırmanan dağcıların yüzü buz tuttu

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Konuya ilişkin bilgi veren Rota Doğa Sporları Kulübü Başkanı Sedat Karacan, kış aylarında Süphan Dağı’nın dağcılar için zorlu bir rota olduğunu belirtti. Bir tırmanışın tamamlanması için fiziksel ve mental hazır bulunuşluğun yüksek olması gerektiğine dikkat çeken Karacan, “İki kişiyle de olsa bunu başardığımız için mutluyuz. İnsan doğayla savaşmak yerine, ona uyum sağlamaya çalışmalıdır. Tırmanışlarımızda bu kuralı göz önünde bulundurarak dağın izin verdiği en uygun şartları değerlendiriyoruz” dedi.