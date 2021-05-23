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HaberlerGündem3. SayfaÇorum'da surdan üşen Ferdi'nin ölümüyle ilgili şoke eden ifade: "Annesi tekme attı" - Haberler
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Çorum'da surdan düşen Ferdi'nin ölümünde şoke eden ifade!

Çorum'da kale surundan düşen şizofreni hastası oğlu Ferdi Arık’ın (21) ölümüyle ilgili davada şoke eden bir ifade ortaya çıktı. Anne Meşhure Arık’ın (44) ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandığı soruşturmada, bir görgü tanığının, “Balkondan gördüm. Kadın, oturan adama tekme attı" dediği öğrenildi

Çorum'da surdan üşen Ferdi'nin ölümüyle ilgili şoke eden ifade:
Surdaki ölümde şoke eden ifade!
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DHA

Olay, önceki öğle saatlerinde ilçedeki İskilip Kalesi’nde meydana geldi. Şizofreni hastası Ferdi Arık’ın kaledeki surdan düştüğünü görenler, polise haber verdi.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen Ferdi Arık’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Bu kişiler, olaydan kısa süre önce kale surunda Ferdi Arık’a bir kadın tarafından tekme atıldığını gördüklerini öne sürdü. İddia üzerine çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadının Ferdi Arık’ın annesi Meşhure Arık olduğunu tespit etti. Meşhure Arık, polis tarafından kale civarında gözaltına alındı. Olay yeri incelemesinin ardından Ferdi Arık’ın cansız bedeni, kapsamlı otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

‘BİR ANDA KAYARAK DÜŞTÜ’

Polisteki sorgusunda, “Oğlumla birlikte kaleye çıktık, biraz gezinti yaptık. Bu sırada oğlum kayalıklarda çiçekleri toplamak istedi. Ben ‘düşersin’ dememe rağmen kayalıkların ucuna kadar ilerledi. Sonra bir anda kayarak aşağıya düştü” dediği belirtilen anne Meşhure Arık, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

Çelişkili ifadeler verdiği tespit edilen Meşhure Arık’ın savcılık sorgusunda, olayın şokunu yaşadığını ve bu nedenle korktuğu için ailesi, polis ya da sağlık ekiplerine haber vermediğini söylediği belirtildi.

‘TEKME ATTIĞI’ İDDİASI

Soruşturmada bir görgü tanığının ise "Olay evimin hemen karşısında oldu. Balkondan gördüm. Kadın, oturan adama tekme attı" diyerek ifade verdiği ortaya çıktı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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