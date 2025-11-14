Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Sürekli üşüyorsanız dikkat! Basit bir soğuk algınlığı olmayabilir!

        Vücudunuz “Üşüyorum” diye sesleniyorsa nedeni sandığınızdan farklı olabilir

        Kalın giyinmenize rağmen üşüyorsanız, bu durumun altında gizli sağlık problemleri yatıyor olabilir. B12 vitamini eksikliği, damar tıkanıklığı, yeme bozuklukları veya hipotiroidi gibi rahatsızlıklar, vücudun ısı dengesini bozarak kronik üşüme hissine neden olur. İşte detaylar...

        Giriş: 14.11.2025 - 11:30 Güncelleme: 14.11.2025 - 11:30
        Kış aylarında elleriniz ve ayaklarınız hiç ısınmıyor mu? Sürekli titreme, halsizlik ve yorgunluk hissediyorsanız bu durum yalnızca havaların soğumasından kaynaklanmıyor olabilir. Uzmanlara göre uzun süren üşüme hissi; kansızlıktan tiroit bozukluklarına, hipoglisemiden sinir sistemi hastalıklarına kadar pek çok rahatsızlığın habercisi olabilir.

        ÇOK ÜŞÜMEK CİDDİ SAĞLIK SORUNLARI MEYDANA GETİRİR Mİ?

        Kış ayları geldiğinde montlar, botlar, kalın kazaklar yeniden dolaplardan çıkar. Soğuk havalarda dışarıda fazla vakit geçirmek istemez, bir an önce sıcak evimize dönmeyi arzularız. “Çok üşüdüm” cümlesini sıkça dile getiririz. Ancak üşüme sadece soğuğa maruz kalmakla ilgili değildir. Vücudumuzun ısı değişimine verdiği bu tepki, aynı zamanda bazı sağlık sorunlarının da habercisi olabilir.

        Üşüme; derideki damarların daralması, kasların kasılıp gevşemesi gibi mekanizmalarla ısı dengesini korumaya çalışan doğal bir yanıttır. Fakat bu durum sıklaştığında veya ateş, titreme, halsizlik gibi başka belirtiler eşlik ettiğinde mutlaka bir doktora başvurulmalıdır. Özellikle kış aylarında sık görülen grip, soğuk algınlığı, bronşit ve zatürre gibi hastalıkların ilk sinyali üşüme ve titreme olabilir. Tedavi edilmezse bu belirtiler ateş ve vücut ağrılarıyla birlikte devam eder.

        KAN ŞEKERİNİZ 50’NİN ALTINDAYSA DİKKAT!

        Aşırı üşümenin sebeplerinden biri de hipoglisemi yani düşük kan şekeri olabilir. Kan şekeri seviyesinin 50 mg/dl altına düşmesi hipoglisemi olarak tanımlanır. Ülkemizde 20 yaş üzerindeki her 10 kişiden biri bu durumdan etkilenmektedir.

        Hipoglisemi hızla tedavi edilmediğinde bayılma, beyin fonksiyonlarında kalıcı ya da geçici bozulmalara yol açabilir. Ayrıca sık tekrarlayan ataklar, yanlış beslenme ve kilo alımı diyabet riskini artırır. Önlem alınmadığında her üç kişiden birinde 10-15 yıl içinde diyabet gelişme olasılığı vardır.

        EL VE AYAK ÜŞÜMESİ

        Sürekli el ve ayak üşümesi yaşıyorsanız, bunun altında halk arasında “kansızlık” olarak bilinen anemi yatıyor olabilir. Kadınlarda daha sık görülen bu rahatsızlık; yetersiz beslenme, ağır diyetler, uzun süren adet kanamaları veya sindirim sistemindeki emilim sorunlarından kaynaklanabilir.

        Tedavi edilmezse üşüme şikâyetine ek olarak halsizlik, çabuk yorulma ve çarpıntı gibi belirtiler de ortaya çıkar ve yaşam kalitesi düşer.

        HANGİ VİTAMİN EKSİKLİKLERİ ÜŞÜMEYE NEDEN OLUR?

        Vücutta B12 vitamini, demir, folat ve C vitamini eksiklikleri anemiye yol açarak üşüme hissine neden olabilir. Bu nedenle dengeli ve düzenli beslenme, kan değerlerinin korunması açısından büyük önem taşır.

        ANOREKSİYA VE BESLENME BOZUKLUKLARI

        Yetersiz beslenme veya aşırı kilo kaybı, anoreksiya ve bulimiya gibi yeme bozukluklarının göstergesi olabilir. Bu kişiler, ılık havalarda dahi kalın kıyafetler giymek ister ve sürekli üşümeden yakınır.

        Vücuttaki yağ dokusu, ısıyı koruyarak soğuğa karşı koruma sağlar. Ancak yağ oranı çok düşük olan bireylerde bu mekanizma çalışmaz, hatta bazı durumlarda hipotermi (vücut ısısının aşırı düşmesi) gelişebilir.

        TİROİT SORUNLARI

        Tiroit bezi, vücudun metabolizmasını düzenleyen en önemli organlardan biridir. Bu bezin az veya fazla çalışması durumunda üşümenin yanı sıra sürekli yorgunluk, saç dökülmesi, kabızlık ve istemsiz kilo alımı gibi belirtiler görülebilir. Bu tür şikâyetlerde tiroit fonksiyon testlerinin yapılması gerekir.

        KAN DOLAŞIMI BOZUKSA…

        Damar tıkanıklığı veya damar duvarı hasarları, vücut dokularına yeterli kan ulaşmasını engelleyebilir. Bu durumda özellikle el ve ayaklarda soğukluk, üşüme ve karıncalanma hissi gelişebilir. Kan dolaşımıyla ilgili şikâyetlerin sürmesi halinde vakit kaybetmeden bir uzmana başvurmak yaşamsal önem taşır.

        SİNİR SİSTEMİ KAYNAKLI ÜŞÜME

        Bazı sinir sistemi hastalıklarında üşüme, hissizlik ve kas zayıflığı gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Nöropatiler, kas hastalıkları ve multiple skleroz (MS) bu duruma örnek hastalıklardır. Ailede benzer öyküler varsa, erken tanı için mutlaka nöroloji uzmanına gidilmelidir.

        ATEŞSİZ ÜŞÜME VE TİTREME

        Vücudun belirli bölgelerinde kızarıklık, döküntü, sulanma veya kepeklenme gibi cilt belirtilerinden önce üşüme ve titreme ortaya çıkabilir. Dermatomiyozit gibi cilt hastalıkları, bu tür erken sinyallerle kendini gösterebilir. Bu nedenle, ateşsiz ama sürekli üşüme ve titreme varsa mutlaka dermatoloji uzmanına başvurulmalıdır.

        Görsel Kaynak: shutterstock

