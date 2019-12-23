Adana'da geçtiğimiz hafta korkunç bir olay meydana geldi. Kentin Seyhan ilçesinde yol kenarında battaniyeye sarılı bir ceset bulundu. Emniyet güçleri yaptığı araştırmada, cesedin Suriyeli Mustafa el Recep'e ait olduğunu ve cesedin boynunda ip izleri olduğunu belirledi.

ŞÜPHELİ ARACIN İZİ SÜRÜLDÜ

AA'nın haberine göre, soruşturmada ise bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Ekipler, Recep'e ait cesedin Mersin'in Yenice ilçesinden araçla getirildiğini tespit etti. Aracın plastik fabrikasından çıktığını belirleyen polis, iş yeri sahibi Serkan M. (34),çalışanlar İsa K. (34),Esat E. (38) ve ustabaşı Savaş İ'yi (44) gözaltına aldı.

KAN DONDURAN İFADE

Emniyette ifadesi alınan şüphelilerden Savaş İ.'nin, fabrikada iki hafta önce çalışmaya başlayan Recep'i 15 Aralık Pazar günü kendisini asmış halde bulduklarını, iş yerine zarar geleceği ve başlarının belaya gireceğini düşünerek Serkan M. ve diğer çalışanlarla cesedini araçla Adana'ya götürerek yol kenarına attıklarını iddia ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüphelilerden Serkan M. ve Savaş İ. tutuklandı, Esat E. ve İsa K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.