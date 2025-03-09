Suriye Savunma Bakanlığı, güvenlik güçlerinin Lazkiye'deki "olası ihlalleri" için komite kurdu

SANA'nın haberine göre, komitenin, operasyonlar sırasında komutanlık talimatlarına uyulup uyulmadığını titizlikle inceleyeceği, ihlal tespit edilen durumlarda sorumluların askeri mahkemeye sevk edileceği belirtildi.

Savunma Bakanlığından bir kaynak, "Bakanlık olarak, tüm askeri operasyonlarımızın uluslararası hukuk ve insan haklarına uygun olarak yürütülmesine büyük önem veriyoruz. Bu komite, olası ihlallerin tespiti ve soruşturulması konusunda önemli bir rol oynayacak." ifadelerini kullandı.

Komitenin, operasyonlar sırasında sivillerin korunması, gereksiz güç kullanımının önlenmesi ve askeri etik kurallarına uyulması gibi konuları da inceleyeceği, ardından çalışmaların sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

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Savunma Bakanlığı Sözcüsü, operasyon bölgesini ziyaret etti

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Hasan Abdülgani de bugün operasyon bölgesini ziyaret ederek vatandaşlarla görüştü.

Abdülgani, yerel halktan, Savunma Bakanlığına bağlı birliklerin komutanlığın emirlerini ihlal etmesi durumunda kendilerine derhal haber vermelerini istedi.

Sözcü Abdülgani, vatandaşlara ihbar için iletişim numaraları da verdi.

Tartus ve Lazkiye'de okullar yarın ve pazartesi günü tatil edildi

Diğer yandan, Tartus ve Lazkiye illerinde okullar yarın ve pazartesi günü tatil edildi.

Eğitim Bakanı Nazir El-Kadri, Tartus ve Lazkiye'deki güvenlik durumu nedeniyle eğitim müdürlüklerine bu illerde okulların pazar ve pazartesi günleri tatil edilmesi talimatını verdi.

Yağmalama olayları

Operasyonlar sırasında bazı kişilerin yağmalama olaylarına karıştığı da duyuruldu.

Genel Güvenlik İdaresi, Lazkiye ve çevresindeki istikrarsızlıktan faydalanan fırsatçıların çaldığı eşyaları ele geçirdi.

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Vatandaşlara, herhangi bir hırsızlık veya saldırı durumunu, bilinen iletişim numaraları üzerinden ihbar etmeleri ya da en yakın güvenlik noktasına bildirmeleri çağrısında bulunuldu.

Ceble saldırısı ve Lazkiye'deki olaylar

Suriye'de devrik Esad rejimi unsurlarının 6 Mart'ta Lazkiye'nin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.

Saldırının ardından Suriye ordusu, tank, zırhlı personel taşıyıcı, çok namlulu roketatar gibi ağır silahların da bulunduğu yüzlerce araçtan oluşan takviye birlikleri Lazkiye ve Tartus illerine sevk etmiş, bölgede devrik rejim unsurlarının yakalanması için operasyon başlatmıştı.