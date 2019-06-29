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Suriye sınırına komando sevkiyatı

AA

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye sınırındaki askeri birliklere komando sevk edildi

Suriye sınırı

Çeşitli bölgelerden zırhlı araçlarla Hatay'a gönderilen çok sayıda komando, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinden geçerek sınır birliklerine doğru hareket etti.

Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

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