Survivor 2021'de büyük mücadele TV8 ekranlarında başladı. İlgiyle izlenen macera yarışması Survivor'da bu yıl kimlerin yarıştığı ise merak konusu olmaya devam ediyor. Peki büyük bir merakla araştırılan Survivor 2021'in Gönüllüler kadrosunda kimler yer alıyor?
GÖNÜLLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI;
Uğurtan Dora,
Sancakay (Elendi)
Emin Günenç
Hanzade Ofluoğlu,
Yunus Emre,
İlayda Şeker,
Yiğit Poyraz,
Sena Özdemir (Elendi)
Ayşe Yüksel
Sultan Reşat,
Aleyna Kalaycıoğlu,
Steven Salam
Baran Köse
Duygu Salman
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