Survivor'ın son bölümünde bir kişi adaya veda etti. Kıyasıya süren rekabette heyecan doruktaydı. Eleme için yapılan iki dokunulmazlık oyununu da Gönüllüler kaybetmiş ve takım oylaması sonucunda Sena ve Dora eleme adayı olmuştu. Son bölümde bir eleme adayı daha belirlendi.

SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Survivor'ın son bölümünde Gönüllüler takımında oylamada birinci gelen Poyraz eleme adayı olarak Reşat'ı seçti.

Eleme adayları: Sena, Dora ve Reşat

Rakiplerinden daha az oy alan SENA elendi.

SURVİVOR SENA KİMDİR?

Sena Özdemir, 2001 yılında İzmir’de dünyaya geldi. 19 yaşındaki Sena Özdemir'in babası Balıkesirli annesi ise Bulgaristan göçmeni.

Lise öğrenimini Atatürk Spor Lisesi’nde tamamlayan Sena Özdemir 10 yaşından beri atletizm yapıyor. 100-200 metrede çeşitli Türkiye dereceleri olan Sena Özdemir'in liseler arası dünya şampiyonası bayrak yarışında dünya üçüncülüğü var.

Şu anda da İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde lisanslı sporcu olan Sena Özdemir, Ege Üniversitesi’nde beden eğitimi öğretmenliği 2. sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam ediyor.