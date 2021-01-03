Survivor 2021 yarışmacıları kimler? Sorusu TV8 ekranlarında Survivor 2021 yeni sezon fragmanı yayınlanmasının ardından merak konusu oldu. Ünlüler ve Gönüllüler olarak yarışacak olan yarışmacılar zorlu parkurda ter dökecek. Öte yandan Survivor 2021'nin yayın tarihi de belli oldu. İşte Survivor 2021 kadrosu

SURVİVOR 2021 YARIŞMACILARI KİM OLACAK?

Survivor 2021 yarışmacıları arasında MasterChef Türkiye'de karşımıza çıkan Celal Sarıgül ve Mustafa Aydın yer alacak.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Barış Özbek,

Aşk-ı Memnu dizisinde Bülent karakterini canlandıran Batuhan Karacakaya,

Son dönemlerde yaptığı açıklamalarla bir hayli konuşulan oyuncu Öykü Çelik,

Issız Adam filmi ile bir dönemi kasıp kavuran oyuncu Cemal Hünal,

Ünlü komedyen Hayrettin,

Oyuncu Çağrı Atakan,

Pehlivan İsmail Balaban,

Tenisçi Melis Sezer

Geçtiğimiz yıl Survivor'dan erken ayrılan Meryem Kasap bu yıl yeni sezonda mücadele edecek.

SURVİVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Survivor 2021 9 Ocak Cumartesi akşamı saat 20:00'da TV8 ekranlarında yayınlanacak.