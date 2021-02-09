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Survivor Aleyna yaşı kaç? HAYATI: Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, nereli?

Survivor Aleyna kimdir? Sorusu merak ediliyor. Survivor 2021 Gönüllüler takımında mücadele eden Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Amerika'da bir üniversitede uçak mühendisliği okumakta. Peki, Survivor Aleyna kimdir? Survivor Aleyna Kalaycıoğlu nereli? İşte Survivor Aleyna'nın yaşı...

Survivor Aleyna yaşı kaç? HAYATI: Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, nereli?

Survivor Gönüllüler takımı yarışmacıları araştırılıyor. Televizyon ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor için geri sayım başladı. Takipçileri tarafından ilgiyle beklenen Survivor 2021'nin yarışmacıları belli oldu. Survivor Gönüllüler takımı yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında ve nereli?

SURVİVOR ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR?

Survivor Türkiye 2021 yarışma programı heyecanla beklenirken yarışmacıları da kimler olacak merak edilmişti. Survivor 2021 Gönüllüler yarışmacısı olan Aleyna Kalaycıoğlu "Peşinden gidecek cesaretim vardı gerçekleştirdiğim hayalleri Survivor'la taçlandırmaya gidiyorum" sözleri ile dikkat çekti.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, 1998 yılında Bursa’da dünyaya geldi. Yalova’da büyüdüğünü belirten Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi ile babası 10 yaşında iken ayrılmış. Sonrasında Survivor Aleyna, annesiyle ve kardeşiyle İstanbul’a taşınmıştır.

SURVİVOR ALEYNA KALAYCIOĞLU NE İŞ YAPIYOR?

Aleyna Kalaycıoğlu henüz bir öğrenci. Kalaycıoğlu, İstanbul’a taşındıktan sonra hayatının değiştiğini ve liseden sonra dil eğitimine ağırlık verdiğini söyledi. Bu şekilde iyi bir dil eğitimi alan Aleyna Kalaycıoğlu, sınavlara da aynı motivasyonla hazırlandı ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Uçak Mühendisliği bölümünü kazandı.

ALEYNA KALAYCIOĞLU SPORCU MU?

Survivor 2021 gönüllüler takımında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu’nun spor geçmişi de izleyicilerin dikkatini çekti. Survivor Aleyna, 10 senedir voleybol oynuyor. Aynı zamanda son üç yıldır beach voleybol okul takımında da yer alıyor.

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