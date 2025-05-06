Survivor'da 4 Mayıs Pazar akşamı yayınlanan bölümde Almeda Baylan için acil durum konseyi toplandı. Ödül sonrası yaşananların perde arkası Acun Ilıcalı’nın açıklamalarıyla ortaya çıkarken, Almeda'nın diskalifiye olup olmayacağı ise izleyicinin en çok merak ettiği konu haline geldi. Peki, Survivor Almeda elendi mi, diskalifiye mi oldu? İşte merak edilenler...