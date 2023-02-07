Bu yıl yeni formatıyla izleyicisinin karşısına çıkan Survivor'ın yeni bölümü ile ilgili durum belli oldu. Yarışmanın izleyicileri için, 7 Şubat Salı akşamı TV8 yayın akışında Survivor'ın olup olmadığı ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...