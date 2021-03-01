Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBiyografi
ABONE OL

Survivor Çağman kimdir? Survivor Çağman Çatay nereli ve kaç yaşında? İşte biyografisi

Survivor Çağman kimdir? Sorusu merak ediliyor. Survivor 2021 yarışmasına yedeklerden katılan yarışmacılar araştırılıyor. İzleyiciler 'Survivor Çağman Çatay nereli?' Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Survivor 2021 Çağman kimdir? Survivor Çağman nereli ve kaç yaşında? İşte Survivor Çağman Çatay hayatı hakkında...

Survivor Çağman kimdir? Survivor Çağman Çatay nereli ve kaç yaşında? İşte biyografisi

Survivor 2021'e yeni katılan yarışmacılar sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Survivor 2021 Ünlüler takımına katılan yeni yarışmacı Çağman Çatay kimdir? Survivor Çağman Çatay nereli, kaç yaşında, boyu kaç? Survivor Çağman biyografi

ÇAĞMAN ÇATAY KİMDİR?

Tam adı Tuğrul Çağman Çatay olan yarışmacı, 16.05.1993 tarihinde İstanbul’da doğdu. Yedi kuşaktır İstanbul’un Eyüp ilçesinde yaşadığını belirten Çağman Çatay, aslen İstanbullu olup 2017’de Haliç üniversitesi BESYO (Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu)’ndan mezun oldu.

Hande Yener'in dansçılığını yapan bir sevgilisi olan Çağman Çatay, 1.71 metre boyunda ve 67.5 kiloya sahip.

Spor eğitmenliği yapan Çağman Çatay'ın ilgilendiği ve yaptığı başlıca spor dalları şu şekilde; yer akrobasisi, handbalance, breakdance yoga, movement culture, basketbol, scuba diving, serbest dalış, yüzme, street workout/calisthenics, hiit workout, windsurf, yelken, masa tenisi, atletizm, parkour&freerunning, breathe hold, kule atlama, trambolin.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Küçük İbo kimdir? Küçük İbo gerçek adı ne, kaç yaşında, nereli? İşte Küçük İbo hayatı...
BİYOGRAFİKüçük İbo kimdir?
Dr. Mutlay Sayan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Dr. Mutlay Sayan hayatı hakkında
BİYOGRAFİDr. Mutlay Sayan kimdir?
Teoman Sancar kimdir, kaç yaşındadır?
BİYOGRAFİTeoman Sancar kimdir?
Yusuf Güney kimdir? Yusuf Güney kaç yaşında?
BİYOGRAFİYusuf Güney kimdir?
Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? Aleyna Kalaycıoğlu kaç yaşında, ne iş yapıyor?
BİYOGRAFİSurvivor Aleyna Kalaycıoğlu kimdir?
Survivor Steven Salam kimdir, kaç yaşında ve hangi ülkenin vatandaşı? İşte biyografisi
BİYOGRAFİSurvivor Steven Salam kimdir?
Survivor Melis Sezer biyografi: Survivor Melis Sezer kimdir, kaç yaşında ve nereli?
BİYOGRAFİSurvivor Melis Sezer kimdir?
Doğan Keser kimdir? HAYATI: Survivor Doğan Keser boyu kaç, kaç yaşında, ne iş yapıyor?
BİYOGRAFİSurvivor Doğan Keser kimdir?
Survivor Berkay kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor Berkay Yuvakuran hayatı hakkında
BİYOGRAFİSurvivor Berkay kimdir?
Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır kimdir? Betül Cüreklibatır kaç yaşında?
BİYOGRAFİCüneyt Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır kimdir?