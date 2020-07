Survivor Cemal Can, ilgiyle izlenen yarışmanın son dörtlüsü arasına girmeyi başaran yarışmacılardan biri. Gönüllüler takımı ile başladığı Survivor 2020’de son yılların en zorlu koşulları altında finale gitmeye çalışan Cemal Can Canseven, yarışmanın takipçileri tarafından da büyük ilgi görüyor. Bu akşam yapılacak eleme öncesinde Survivor Cemal Can ile ilgili olarak yaşı, mesleği, boyu, nereli olduğu gibi hayat hikayesine dair bilgiler araştırılıyor. Peki, Survivor Cemal Can kimdir? Survivor 2020 Cemal Can Canseven kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

SURVIVOR CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

Cemal Can Canseven, 25 Mayıs 1995 İzmir'de doğdu. Annesi Rizeli, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can Canseven, İstanbul'da bulunan Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünde okumaktadır. 2013 yılında Üniversite okumaya başlamıştır.

Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti ve arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ’lik eğitimi almaya başladı.

Dj olarak Holifest 2019 da İzmir’de sahneye çıkan Cemal Can CanSeven çok sevilen ve takip edilen bir DJ’dir. Aynı zamanda hayatından hiç sporu çıkarmayan Cemal Can CanSeven çok iyi bir koşucu ve yüzücüdür. Burcu ikizler, göz rengi yeşil, boyu 1.86 cm, kilosu ise 82’dir.

Aktif spor geçmişi olduğunu dile getiren Cemal Can Canseven tüm bunların dışında DJ kimliği ile de tanınmaktadır. Sıkı bir Fenerbahçe taraftarıdır. 10 yaşından 14 yaşına kadar Fenerbahçe takımında futbol geçmişi olduğunu belirtmiştir.

Cemal Can Canseven, şu anda Instagram'da 2,9 milyon takipçisi bulunuyor.

SURVİVOR 2020 PERFORMANSI

Survivor 2020’de son dört isim arasına girmeyi başaran Cemal Can, yüzde 54’lük başarı oranı ile ikinci sırada yer alıyor. Sezon başından bu yanan oynadığı 447 oyunda 242’sini kazanmayı başarmış.