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Survivor Cemal Hünal neden diskalifiye oldu? Cemal Hünal'ın hastalığı ne?

Survivor 2021'de dün akşam acil durum konseyi yapıldı. Ünlüler takımında yarışan Cemal Hünal ile ilgili Acun Ilıcalı üzücü haberi verdi. Acun Ilıcalı oyuncu Cemal Hünal'ın sağlık durumu nedeniyle Survivor'a devam edemeyeceğini açıkladı. Cemal Hünal, gözyaşlarına hakim olamazken takım arkadaşları duygusal anlar yaşadı. Peki Cemal Hünal'ın hastalığı ne? Survivor Cemal Hünal neden diskalifiye oldu? Doktor Metin Kuş Cemal Hünal ile ilgili ne söyledi? İşte Survivor Cemal Hünal hakkında merak edilen detaylar...

Survivor Cemal Hünal neden diskalifiye oldu? Cemal Hünal'ın hastalığı ne?

Survivor 2021'in ilk diskalifiyesi dün akşam yaşandı. Acun Ilıcalı, oyuncu Cemal Hünal'ın sağlık durumunun doktor Metin Kuş tarafından takip edildiğini söyledi ve kötü haberi verdi. Cemal Hünal sağlık durumu nedeniyle Survivor 2021'den diskalifiye oldu. Seyirciler "Cemal Hünal'ın hastalığı ne?" sorusunun yanıtını merak ediyor.

SURVİVOR CEMAL HÜNAL NEDEN DİSKALİFİYE OLDU?

Acun Ilıcalı "Survivor'da ilk kez acil durum konseyi yapıyoruz. Kötü bir haber konseyi değil bu. Konumuz yarışmacılarla alakalı. Cemal'in fiziksel olarak Survivor performansı sırasında bazı problemleri oldu. Bu problemleri on gündür doktorumuz inceliyor. Bunun sonunda da son 3 gündür önce sarı alarm dedi sonra çok iyi görmüyorum dedi. Bugün itibariyle geldiği durum açıkçası pozitif değil. Bizim için en önemli şey sizin sağlığınız. Ben riskten korkmam ancak risk almadığım şey yarışmacılarımızın sağlığı... Cemal Hünal'ın Survivor'a devam etme şansı bulunmuyor." dedi.

Cemal Hünal'ın hastalığı ile ilgili herhangi net bir şey belirtilmedi.

Cemal Hünal "Çok erken oldu. Adayı bırakmaya hazır değilim. Burada geçirdiğim hiçbir günü unutmayacağım. Bakıyorum da kısa sürede bir sürü hayat dersi aldım burada. Çok iyi arkadaşlar edindim. Kendim hakkında, insanlar hakkında çok şey öğrendim." dedi.

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