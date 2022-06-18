Survivor'da adım adım finale gidilirken kampların birleşmesi ve bireysel oyunların başlaması ile yeni bir döneme girildi. Heyecan dolu bir bölüm daha geride kalırken yeni bölümde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından yakından takip edilirken SMS sonuçları merak ediliyor. Peki Survivor'da bireysel 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 17 Haziran Survivor All Star'da eleme adayı kim oldu? İşte son bölüme ilişkin tüm detaylar...