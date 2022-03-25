Ekranların ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor 2022 All Star'a flaş diskalifiye kararı damgasını vurdu. Birleşme partisinin öncesinde hızlanan eleme maratonunda bazı yarışmacıların sakatlanması ve sağlık problemleri yaşaması finale giderken diskalifiye kararının ortaya çıkmasına neden oldu. Acun Ilıcalı'nın bazı sağlık sorunları nedeniyle yarışmaya veda edecek birinin olduğunu duyurmasının üzerine Survivor'a kim veda edecek Barış mı, Elif mi sorusu gündem oldu.