Survivor Doğan Keser, son bölümde eleme potasına girdi. Seyirciler Survivor'da neşeli tavırları ile dikkatleri üzerine çeken Doğan Keser'in hayatını merak ediyor. Survivor Doğan Keser kimdir? Doğan Keser kaç yaşında?
DOĞAN KESER KİMDİR?
Doğan Keser 21 Mayıs 1992 tarihinde İstanbul’da doğdu. Zeytinburnu Spor altyapısında yetişen Doğan Keser, Zeytinburnu Spor'un tüm alt kategorilerinde forma giydi.
Twitch ve Instagram paylaşımlarıyla adını duyuran Keser'in Instagram'da yaklaşık 300 bin takipçisi bulunuyor.
Sosyal Medya Fenomeni olarak tanınan 29 yaşındaki Doğan Keser, askerlik dönüşünde de çeşitli serbest meslek işlerinde bulundu.
Survivor 2021 ünlüler takımı yarışmacısı Doğan Keser, evli ve 1 kız babası.
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