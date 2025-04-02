Survivor'da dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Hatırlanacağı gibi dokunulmazlık oyunlarını Gönüllüler takımı kazanırken, Sedat ve İsmail eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 2 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu? " İşte Survivor All Star'ın son bölümünde yaşanan gelişmeler...