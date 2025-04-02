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        Haberler Bilgi Magazin Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 2 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor All Star'da heyecan sürüyor. Survivor'un yeni bölümünde 'All Star ve Gönüllüler' takımı haftanın 3. dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geliyor. Dokunulmazlığı kaybeden takım ise gecenin sonunda eleme potasına gidecek üçüncü yarışmacıyı belirleyecek. İşte 2 Nisan 2025 Çarşamba Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme potasında yer alan yarışmacılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.04.2025 - 20:21 Güncelleme: 02.04.2025 - 20:21
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        1

        Survivor'da dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Hatırlanacağı gibi dokunulmazlık oyunlarını Gönüllüler takımı kazanırken, Sedat ve İsmail eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 2 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu? " İşte Survivor All Star'ın son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Kazanan takım açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        3

        SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor All Star'da haftanın eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayı açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

        4

        SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Sedat

        İsmail

        5

        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Survivor'da eleme düellosu finalinde Asena Demirbağ ve Tuğba Yeni adada kalma mücadelesi verdi. Survivor'da final düellosunu kaybeden Tuğba Yeni adaya veda ederek elenen son yarışmacı oldu.

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