Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 23 Mayıs Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 23 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Mavi ve kırmızı takım haftanın üçüncü ve son dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleyi kaybeden ekip, haftanın üçüncü eleme adayını belirleyecek. İşte 23 Mayıs 2024 Perşembe Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2024 - 20:59 Güncelleme: 23.05.2024 - 20:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Survivor'da heyecan katlanarak devam ediyor. 22 Mayıs akşamında yayınlanan bölümde Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanırken, Damla eleme potasına giden ikinci isim olmuştu. Survivor yeni bölümde ise yarışmacılar dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadeleye girecek. Dokunul Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunun kim kazandı? 25 Mart Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor son bölümde yaşanan gelişmeler...

        2

        SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

        Survivor'da üçüncü dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        3

        SURVİVOR'DA HAFTANIN 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor'da haftanın üçüncü eleme adayı henüz belli olmadı.

        4

        ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Özgür

        Damla

        5

        SURVİVOR'DA KİM ELENDİ 20 MAYIS?

        Survivor'da eleme gecesinde bir yarışmacı adaya ve hayallerine veda edecek. Merve ve Nagihan eleme düellosu finalinde karşı karşıya geldi. Final düellosunda Merve Nagihan karşısında 5-0'lık skorla galip gelirken, Nagihan bu sonuca göre Survivor'da elenen son isim oldu.

        Onur Yüksek Teknoloji halka arz sonuçları
        Onur Yüksek Teknoloji halka arz sonuçları
        LGS sınav giriş belgesi açıklandı mı?
        LGS sınav giriş belgesi açıklandı mı?
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Reisi toprağa verildi
        Reisi toprağa verildi
        Finalde heyecan sürüyor!
        Finalde heyecan sürüyor!
        BM'den Srebrenitsa kararı
        BM'den Srebrenitsa kararı
        Uyarılar peş peşe gelmişti! Yurdu dolu ve sağanak vurdu: İş yerlerini su bastı, yollar göle döndü
        Uyarılar peş peşe gelmişti! Yurdu dolu ve sağanak vurdu: İş yerlerini su bastı, yollar göle döndü
        Buse Öğretmen yaşam savaşı veriyor!
        Buse Öğretmen yaşam savaşı veriyor!
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Taksim'in göbeğinde bitmeyen inşaat
        Sosyal medyadan "vergi ihbarı" yapana "ihbar ikramiyesi"
        Sosyal medyadan "vergi ihbarı" yapana "ihbar ikramiyesi"
        Enflasyon gerçekten düşecek mi?
        Enflasyon gerçekten düşecek mi?
        TIR'da yangın: 7 sıfır araç küle döndü
        TIR'da yangın: 7 sıfır araç küle döndü
        "Kulüpten beş kuruş alacağım yok!"
        "Kulüpten beş kuruş alacağım yok!"
        Yarısı enflasyonu yenemedi
        Yarısı enflasyonu yenemedi
        Dursun Özbek ve Erden Timur sözleri!
        Dursun Özbek ve Erden Timur sözleri!
        EGDS ile tespit edildi, 92 milyon para cezası kesildi
        EGDS ile tespit edildi, 92 milyon para cezası kesildi
        TCMB rezervlerindeki artış sürüyor
        TCMB rezervlerindeki artış sürüyor
        Brad Pitt'i sevindiren karar
        Brad Pitt'i sevindiren karar
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        "Ben değil topuklu ayakkabısı düşürdü"
        "Ben değil topuklu ayakkabısı düşürdü"
        'Makam aracıyla insan kaçakçılığı' açıklaması
        'Makam aracıyla insan kaçakçılığı' açıklaması
        Müteahhit sattığı evin kapısına duvar ördü: "Burası sorunlu almayın dedim"
        Müteahhit sattığı evin kapısına duvar ördü: "Burası sorunlu almayın dedim"
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!
        Göbek yağlarını eritmek için 5 kahvaltı önerisi!