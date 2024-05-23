LGS sınavına sayılı günler kala sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarih 8. sınıf öğrencilerinin gündemini megşul etmeye başladı. Sözel bölümde 50, sayısal bölümde 40 olmak üzere toplam 90 sorudan oluşan LGS iki oturum şeklinde uygulanacak. Peki, "LGS sınav yerleri giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte LGS sınav yerleri giriş belgesi sorgulama ekranı...