LGS sınav giriş yerleri sorgulama: LGS sınav yerleri giriş belgesi açıklandı mı?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Hayal ettiği liseye girebilmek adına çalışmalarına hız veren adaylar, LGS sınav giriş belgesi için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Sayısal ve sözel olmak üzere 2 oturumdan oluşacak LGS bu yıl 2 Haziran Pazar günü uygulanacak. İşte 2024 LGS sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarih...
LGS sınavına sayılı günler kala sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarih 8. sınıf öğrencilerinin gündemini megşul etmeye başladı. Sözel bölümde 50, sayısal bölümde 40 olmak üzere toplam 90 sorudan oluşan LGS iki oturum şeklinde uygulanacak. Peki, "LGS sınav yerleri giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte LGS sınav yerleri giriş belgesi sorgulama ekranı...
LGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Öğrenciler, LGS sınav giriş yerini, salonunu, sıra numarasını ve varsa sınav tedbir hizmeti bilgilerini 24 Mayıs 2024 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrenebilecek.
2024 LGS SINAVI NE ZAMAN?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 2 Haziran 2024 Pazar günü uygulanacak.
Birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacak.
Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacak.
2024 LGS'DE KAÇ SORU SORULACAK?
1. oturumda;
Türkçe 20 soru,
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10 soru,
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10 soru,
Yabancı Dil 10 soru olmak üzere toplam 50 soru olacak.
2. oturumda;
Matematik 20 soru,
Fen Bilimleri 20 soru olmak üzere toplam 40 soru olacak.