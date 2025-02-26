Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 26 Şubat Çarşamba Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor'da heyecan haftanın son dokunulmazlık oyunu ile devam ediyor. 'All Star ve Gönüllüler' takımı haftanın dördüncü dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geliyor. Son dokunulmazlığı kaybeden takımın haftanın dördüncü eleme adayını belirleyeceği gecede, eleme düellosunda yarışacak son yarışmacı belli olacak. Peki, "Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 26 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu? " İşte 26 Şubat 2025 Çarşamba Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım...
Survivor'da heyecan katlanarak sürüyor. Hatırlanacağı gibi haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazanırken, Asena eleme potasına giden üçüncü yarışmacı olmuştu. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 26 Şubat Survivor eleme potasına kim gitti? " İşte Survivor'ın son bölümünde yaşanan gelişmeler...
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor All Star'da haftanın eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayı açıklandığında sizlerle paylaşacağız.