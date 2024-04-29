Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 29 Nisan Survivor All Star eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star'da heyecan haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu ile devam ediyor. Mavi ve kırmızı takım haftanın üçüncü dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geliyor. Kıran kırana geçmesi beklenen dokunulmazlık oyununun ardından kaybeden ekip, takım oylaması sonucunda haftanın üçüncü eleme adayını belirleyecek. İşte 29 Nisan 2024 Survivor All Star eleme potasına giden üçüncü yarışmacı...
Survivor'da dokunulmazlık oyunu için geri sayım sona erdi. Survivor All Star yeni bölümünde, yarışmacılar dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadele içine girişti. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 29 Nisan 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte 29 Nisan Pazartesi Survivor All Star'da haftanın üçüncü dokunulmazlığını kazanan takımı...
29 NİSAN 2024 SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu kıran kıran anlara sahne oldu. Mavi ve kırmızı takım dokunulmazlığı kazanmak için karşı karşıya geldi. Tansiyonun hiç düşmediği Survivor'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.
SURVİVOR'DA HAFTANIN 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da haftanın üçüncü eleme adayı Yunus Emre oldu.
SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Yasin
Batuhan
SURVİVOR'DA MAVİ VE KIRMIZI TAKIM
MAVİ TAKIM
Ogeday
Furkan Kızılay
Yasin
Batuhan
Seda
Damla Can
Merve
KIRMIZI TAKIM
Özgür
Aleyna
Yunus Emre
Sercan
Nagihan
Nefise Karatay
Hilmicem
Avatar Atakan
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivor eleme düellosu finalinde Berna ile Aleyna karşılaştı. Kıran kırana geçen eleme düellosunda Aleyna rakibini 5-1'lik skorla geçerek adada kaldı. Eleme düellosunu kaybeden Berna ise elenen son isim oldu.