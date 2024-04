Survivor'da dokunulmazlık oyunu için geri sayım sona erdi. Survivor All Star yeni bölümünde, yarışmacılar dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadele içine girişti. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 29 Nisan 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte 29 Nisan Pazartesi Survivor All Star'da haftanın üçüncü dokunulmazlığını kazanan takımı...