Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 1 Nisan 2025 Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor'da erkekler haftasında kıyasıya mücadele devam ediyor. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu sonrasında kaybeden takımdan bir isim eleme adayı olarak düelloya kalacak. İlk isim Sedat olurken, ikinci adayın kim olacağı ve dokunulmazlık oyunu kazananı merak ediliyor. Peki, 1 Nisan Salı dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte Survivor'da yaşananlar...
Survivor'da gerilim ve aksiyon giderek artıyor. Erkekler haftasında ikinci dokunulmazlık oyunu gündemdeki yerini aldı. Asena, Hikmet ve Adem arasında tansiyon artarken, Almeda ada konseyinde Poyraz'a kırgın olduğunu belirtti. Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 1 Nisan 2025 Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte Survivor yeni bölümde yaşananlar...
SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan takım açıklandığında haberimize eklenecektir.
SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da iletişim oyunu kazananı All Star takımı oldu.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor All Star'da haftanın ilk eleme adayı Sedat oldu
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da eleme düellosu finalinde Asena Demirbağ ve Tuğba Yeni adada kalma mücadelesi verdi. Survivor'da final düellosunu kaybeden Tuğba Yeni adaya veda ederek elenen son yarışmacı oldu.