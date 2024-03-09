Survivor'da olaylı konsey! 9 Mart dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Gerilim ve tansiyonun hiç düşmediği yarışmada dokunulmazlık oyununu kazanan takımın kim olacağı merak ediliyor. Peki, 9 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor All Star haftanın ilk eleme adayı kim oldu? İşte 9 Mart Cumartesi günü Survivor All Star'da yaşanan gelişmeler...
Survivor All Star'da heyecan ve mücadele hız kesmeden devam ediyor. Dokunulmazlık oyununda takımlar arası kıyasıya mücadele dikkat çekti. Acun Ilıcalı konseyde; "Bu yarışmada kurallara uymuyorsanız, sonuçlarına katlanırsınız" ifadelerini kullanırken Yunus Emre'nin konsey alanından gitmesi izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim aldı? 9 Mart Survivor eleme adayı kim oldu? İşte Survivor All Star'da yaşananlar hakkında merak edilen bilgiler...
OLAYLI KONSEY!
Survivor dokunulmazlık oyununda takımlar arası gerginlik yaşandı. Berna ve Yunus Emre arasındaki tartışma dikkat çekerken, Acun Ilıcalı konseyde konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yunus Emre'nin Acun Ilıcalı'nın sözleri karşısındaki tavırları ise dikkat çeken bir diğer etken oldu.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Açıklandığında haberimize eklenecektir.
MAVİ TAKIM
Batuhan Karacakaya
Seda Ocak
Hakan Hatipoğlu
Damla Can
Yiğit Poyraz
Yasin Obuz
Sahra Işık
Ogeday Girişken
Berna Canbeldek
Yaman
Yağmur
Aysu
Furkan
KIRMIZI TAKIM
Hilmi Cem
Avatar Atakan
Sema Aydemir
Nefise Karatay
Merve Aydın
Bozok
Yunus Emre
Pınar Saka
Aleyna Kalaycıoğlu
Gizem Memiç
Sercan Yıldırım
Özgür Tetik
SURVİVOR SON OLARAK KİM ELENDİ?
Survivor'da final düellosu Mustafa Kemal ve Hakan arasında olmuştu. Survivor All Star'da eleme düelosunu kaybederek yarışmaya veda eden isim Mustafa Kemal oldu.