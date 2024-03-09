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        Haberler Televizyon Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 9 Mart Survivor eleme adayı kim oldu, Yunus Emre diskalifiye mi oldu?

        Survivor'da olaylı konsey! 9 Mart dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

        Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Gerilim ve tansiyonun hiç düşmediği yarışmada dokunulmazlık oyununu kazanan takımın kim olacağı merak ediliyor. Peki, 9 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor All Star haftanın ilk eleme adayı kim oldu? İşte 9 Mart Cumartesi günü Survivor All Star'da yaşanan gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2024 - 21:45 Güncelleme: 09.03.2024 - 21:45
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        Survivor All Star'da heyecan ve mücadele hız kesmeden devam ediyor. Dokunulmazlık oyununda takımlar arası kıyasıya mücadele dikkat çekti. Acun Ilıcalı konseyde; "Bu yarışmada kurallara uymuyorsanız, sonuçlarına katlanırsınız" ifadelerini kullanırken Yunus Emre'nin konsey alanından gitmesi izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim aldı? 9 Mart Survivor eleme adayı kim oldu? İşte Survivor All Star'da yaşananlar hakkında merak edilen bilgiler...

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        OLAYLI KONSEY!

        Survivor dokunulmazlık oyununda takımlar arası gerginlik yaşandı. Berna ve Yunus Emre arasındaki tartışma dikkat çekerken, Acun Ilıcalı konseyde konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yunus Emre'nin Acun Ilıcalı'nın sözleri karşısındaki tavırları ise dikkat çeken bir diğer etken oldu.

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        SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Açıklandığında haberimize eklenecektir.

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        MAVİ TAKIM

        Batuhan Karacakaya

        Seda Ocak

        Hakan Hatipoğlu

        Damla Can

        Yiğit Poyraz

        Yasin Obuz

        Sahra Işık

        Ogeday Girişken

        Berna Canbeldek

        Yaman

        Yağmur

        Aysu

        Furkan

        5

        KIRMIZI TAKIM

        Hilmi Cem

        Avatar Atakan

        Sema Aydemir

        Nefise Karatay

        Merve Aydın

        Bozok

        Yunus Emre

        Pınar Saka

        Aleyna Kalaycıoğlu

        Gizem Memiç

        Sercan Yıldırım

        Özgür Tetik

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        SURVİVOR SON OLARAK KİM ELENDİ?

        Survivor'da final düellosu Mustafa Kemal ve Hakan arasında olmuştu. Survivor All Star'da eleme düelosunu kaybederek yarışmaya veda eden isim Mustafa Kemal oldu.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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