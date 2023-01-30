Survivor 2023 yeni bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları dokunulmaz oyununu kazanmak için mücadele verecek. 29 Ocak Pazar akşamı yayınlanan son bölümde Gönüllüler takımından Aziz 1.eleme adayı olurken dokunulmazlığı da Ertuğ'un sayısı ile Ünlüler kazandı. Programı takip edenler "30 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu ve dokunulmazlığı kim kazandı?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 30 Ocak 2023 Pazartesi 2.eleme adayı olan yarışmacı hakkında merak edilenler...