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Survivor eleme adayı kim oldu? 30 Ocak Pazartesi dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor'da bu akşam haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynanacak. Ünlüler ve gönüllüler arasındaki mücadele devam ederken yarışmada heyecan gün geçtikçe daha da artıyor. 29 Ocak akşamı birinci eleme adayı Aziz olurken gözler Survivor 2.eleme adayına çevrildi. İşte, 30 Ocak Pazartesi Survivor eleme adayı ve dokunulmazlığı kazanan yarışmacı hakkında merak edilenler...

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  • Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 30 Ocak 2023 Pazartesi Survivor dokunulmazlık oyununun kim, hangi takım kazandı?

    Survivor 2023 yeni bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları dokunulmaz oyununu kazanmak için mücadele verecek. 29 Ocak Pazar akşamı yayınlanan son bölümde Gönüllüler takımından Aziz 1.eleme adayı olurken dokunulmazlığı da Ertuğ'un sayısı ile Ünlüler kazandı. Programı takip edenler "30 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu ve dokunulmazlığı kim kazandı?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 30 Ocak 2023 Pazartesi 2.eleme adayı olan yarışmacı hakkında merak edilenler...
  • Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 30 Ocak 2023 Pazartesi Survivor dokunulmazlık oyununun kim, hangi takım kazandı?

    SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

    29 Ocak Pazar akşamı yayınlanan son bölümde ilk eleme adayı Aziz oldu. 30 Ocak Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümle birlikte Survivor eleme adayı netlik kazanacak.
  • Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 30 Ocak 2023 Pazartesi Survivor dokunulmazlık oyununun kim, hangi takım kazandı?

    SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

    29 Ocak Pazar akşamı, Survivor dokunulmazlık oyununda kadınlar yarışını 8-1 ünlüler aldı ve erkekler oyununda da Ertuğ'un sayısı ile ünlüler takımı hem ödülün hem de dokunulmazlığın sahibi oldu. 

    30 Ocak dokunulmazlık oyununun kazananı henüz belli olmadı.
  • Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 30 Ocak 2023 Pazartesi Survivor dokunulmazlık oyununun kim, hangi takım kazandı?

    SURVİVOR KİM ELENDİ?

    Survivor'da eleme adayları çarşamba günü oynanacak haftanın son dokunulmazlık oyunu sonrası kesinleşmesi ve elenen ismin perşembe günü gerçekleştirilecek eleme konseyinde açıklanması bekleniyor.
  • Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 30 Ocak 2023 Pazartesi Survivor dokunulmazlık oyununun kim, hangi takım kazandı?

    SURVİVOR YEDEKLERDEN HANGİ İSİM ANA KADROYA GİRDİ?

    Survivor yedeklerden ana kadroya dahil olan isimler belli oldu. Survivor 2023 yarışmasına dahil olan yedek isimler; Batuhan, Yaman, Merve Yıldırım, Kardeniz ve Yiğit oldu. 

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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