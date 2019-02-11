MasterChef izleyicisinin büyük beğenisini toplayan ve sevilen yarışmanın finaline bir adım kala veda eden Hakan Kanık, Survivor 2019 Türkiye takımında oynayarak bir kez daha ekranlara kendini ispatlamakta kararlı.. İzleyicilerin büyük sempatisini kazanan genç isim Hakan Kanık kimdir? Hakan Kanık kaç yaşında, nereli?

HAKAN KANIK KİMDİR?

17 Haziran 1999 İstanbul doğumlu Hakan Kanık okul hayatına Amerika’da başladı. Sonra Türkiye’ye dönüş yaptı ve basketbolla başladı. Basketbol koçu kendisini atletizme yönlendirdi; ama aşırı zayıflıktan ötürü vücut geliştirme sporuna geçiş yaptı. 15 yaşında ailesinden bağımsız yaşamaya başladı ve yemek yapmaya bu dönemde karar verdi. Üniversitede heykel bölümünü tercih etti; fakat çok mutlu değildi. 1 ay gittikten sonra üniversiteyi bıraktı ve profesyonel aşçılık macerası başladı.