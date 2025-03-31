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        Haberler Bilgi Magazin Survivor iletişim oyununu kim kazandı? 31 Mart Pazartesi Survivor iletişim oyunu kazananı açıklandı mı?

        Survivor iletişim oyununu kim kazandı?

        "Survivor iletişim oyununu kim kazandı?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Bilindiği gibi, Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazanırken,haftanın ilk eleme adayı Sedat oldu. Peki, Survivor iletişim oyunu kim kazandı 2025? 31 Mart Pazartesi Survivor iletişim oyunu kazananı açıklandı mı? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2025 - 20:17 Güncelleme: 31.03.2025 - 20:17
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        1

        Survivor'da iletişim oyunu kazananı gündeme geldi. Yağmur'un oyun sırasında Hikmet'e karşı yaptığı hareketler dikkat çekti. Peki, Survivor kim kazandı, iletişim oyununu kim aldı? 31 Mart 2025 Survivor'da iletişim oyunu kazananı belli oldu mu? İşte Survivor son bölümde yaşananlar...

        2

        SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor'da iletişim oyunu kazananı açıklandığında haberimize eklenecektir.

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        SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazandı.

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        SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor All Star'da haftanın ilk eleme adayı Sedat oldu

        5

        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Survivor'da eleme düellosu finalinde Asena Demirbağ ve Tuğba Yeni adada kalma mücadelesi verdi. Survivor'da final düellosunu kaybeden Tuğba Yeni adaya veda ederek elenen son yarışmacı oldu.

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