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Survivor İsmail Balaban ne yaptı? İsmail Balaban ceza mı aldı?

Survivor 2021 İsmail Balaban'ın yarışmada kural dışı bir şekilde yemek yediği tespit edildi. Acun Ilıcalı, bu durumun kabul edilemez olduğunu söyledi. Seyirciler İsmail Balaban diskalifiye mi olacak merak ediyor. İsmail Balaban'ın cezası ne oldu?

Survivor İsmail Balaban ne yaptı? İsmail Balaban ceza mı aldı?

İsmail Balaban'ın prodüksiyon ekibinden bir kişinin yemeğini yediği tespit edildi. Acun Ilıcalı "Ekibimdeki herkes ben demektir sen benim gözümün önünde baka baka yemek yemişsin anlamına gelir, bu kabul edilemez bir durum, buna göz yumamayız." dedi.

SURVİVOR İSMAİL BALABAN NE YAPTI? İSMAİL BALABAN'IN CEZASI NE?

Acun Ilıcalı "Bundan sonraki 3 oyunda oynamayacaksın. Bundan sonraki 3 yemek ödülünü yemiyorsun. Senin yaptığın hareketle, Batuhan, Hanzade ya da İlayda'nın yaptığı aynı şey değil. Ceza aynı olmamalı." dedi.


İsmail "Yapacak bir şey yok. Sonuç olarak cezayı yedik Hayırlısı olsun." dedi.

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