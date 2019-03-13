Survivor'da kim elendi? sorusu yarışmanın izleyicileri tarafından araştırılıyor. Survivor'da bu akşam eleme heyecanı yaşandı ve Yunanistan takımından bir kişi adaya veda etti. Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden Yunanistan takımı ada konseyinde eleme adaylarını belirlemişti. Oylamada Tony 8 oy ile ilk eleme adayı olarak belirlenmiş, dokunulmazlığın sahibi Valis, eleme adayı olarak Spyros'un ismini söylemiş, Afroditi de kendi eleme adayı olarak Sakis'in ismini vermişti. İşte Survivor'da yaşananlar...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam ödül oyununda iki takımda var güçleriyle mücadele etti. Bu akşamın ödülü karnıyarık pilavdı. Yunanistan takımı oyunun son etabındaki atışlarda kötü performans gösterince Türkiye takımı 10 - 3 oyunu aldı. Oyunun son sayısını Bora kazandı. Türkiye takımı ödülü kazanınca büyük bir coşku yaşadı. Ancak Sabriye'nin bu coşkuya katılmaması dikkatleri çekti.

SURVİVOR KARDEŞLİK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da kazananların karşı takımdan bir kişiyi ödüle götüreceği kardeşlik oyununda heyecanlı anlar yaşandı. Toplam 8 yarışmacının faydalanacağı ödül kıymalı börek oldu. Kadınlarda Melisa ile Dimitra ödülü kazanırken, erkekler ödülün sahibi Okay ve Tony oldu. Kazanan yarışmacılar ödüle götürecekleri yarışamcıları seçti. Tony Bora'yı seçerken, Dimitra Sude'yi seçti. Melisa Afroditi'yi seçerken, Panagiotis'i seçti.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ? ADADAN KİM GİTTİ?

Survivor'da Yunanistan'da yapılan halk oylaması ile elenen yarışmacı belirlendi. Yunanistan takımından Tony, Spyros ve Sakis eleme adayları olmuştu. Halk oylaması sonucuna göre Simos bu hafta Suvivor 2019'dan ayrılan yarışmacı oldu.