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Survivor kim elendi ve adaya kim veda etti? 29 Mart Survivor dokunulmazlığı kim, hangi takım aldı ve eleme adayı kimler oldu?

Survivor 2022 All Star'da Birleşme partisinin ardından dokunulmazlık oyunu heyecanı başladı. TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor All Star 2022'de birinci ve ikinci eleme adayları belli olmuş, üçüncü ve dördüncü eleme adaylarının birleşme partisinin ardından seçileceği söylenmişti.

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    Survivor kim elendi ve adaya kim veda etti? 29 Mart Survivor dokunulmazlığı kim, hangi takım aldı ve eleme adayı kimler oldu?

    Dominik Cumhuriyeti'nde çekilen Survivor All Star 2022'de dün gece birleşme partisi heyecanı vardı. Birleşme partisinde eğlenen Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı yarışmacıları bu akşam dokunulmazlık oyunu için sahaya çıktı. Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybedeb takımdan üçüncü ve dördüncü eleme adayları belirlenecek ve eleme adayları için oy kullanma süreci başlayacak. Acun Ilıcalı elenen ismin Çarşamba akşamı belli olacağını söylemişti. İşte Survivor 29 Mart eleme adayı ve dokunulmazlık oyunu kazananı 
  • 02
    Survivor kim elendi ve adaya kim veda etti? 29 Mart Survivor dokunulmazlığı kim, hangi takım aldı ve eleme adayı kimler oldu?

    SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

    Survivor 2022'de ilk dokunulmazlık oyununu  kazanan takım Gönüllüler takımı olmuştu. Survivor All Star'da 26 Mart'ta oynanan ikinci dokunulmazlık oyunu da Ünlüler Takımı kazandı. 

    Survivor üçüncü dokunulmazlık oyunu bu akşam günü oynanacak. 
  • 03
    Survivor kim elendi ve adaya kim veda etti? 29 Mart Survivor dokunulmazlığı kim, hangi takım aldı ve eleme adayı kimler oldu?

    SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

    Survivor All Star'da ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımından ikinci eleme adayı Hikmet oldu. 

    25 Mart günü oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımının ilk eleme adayı Evrim olmuştu.

    Survivor'da elenen isim eleme konseyinden sonra belli olacak. 
  • 04
    Survivor kim elendi ve adaya kim veda etti? 29 Mart Survivor dokunulmazlığı kim, hangi takım aldı ve eleme adayı kimler oldu?

    SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ YAPILDI

    Acun Ilıcalı 25 Mart Cuma günü gerçekleşen konseyin ardından Birleşme Partisihakkında merak edilenleri açıkladı:

    "Bugün bir aday çıkıyor, yarın bir aday daha çıkıyor, ondan sonra Birleşme Partisi'ne giriyorsunuz. Birleşme haftası pazar günü (27 Mart) itibarıyla başlıyor. Pazar günü Survivor'ın birleşme görüntülerini seyircilerimiz görebilir. Üçüncü dokunulmazlık birleşmeden sonra olarak salı günü yayında olacak. Önce Birleşme Partisi'ni yaşayacaksınız, sonra dokunulmazlığa çıkacaksınız. Seyircilerimiz de salı akşamı itibarıyla oy kullanacak. Çarşamba itibarıyla yeni oylarla bir eleme olacak" 

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