Dominik Cumhuriyeti'nde çekilen Survivor All Star 2022'de dün gece birleşme partisi heyecanı vardı. Birleşme partisinde eğlenen Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı yarışmacıları bu akşam dokunulmazlık oyunu için sahaya çıktı. Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybedeb takımdan üçüncü ve dördüncü eleme adayları belirlenecek ve eleme adayları için oy kullanma süreci başlayacak. Acun Ilıcalı elenen ismin Çarşamba akşamı belli olacağını söylemişti. İşte Survivor 29 Mart eleme adayı ve dokunulmazlık oyunu kazananı