Survivor ödül oyunu kim kazandı? Erzak ödünü kim aldı? Soruları Survivor'ı kaçıran izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Ünlüler ve Gönüllüler takımı ilk olarak erzak ödülü için yarıştılar ardından da anlat bakalım yarışması ile kelime bilgilerini test ettiler. Yarışma sonrasında ise ödüllerini aldılar.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler 21 Şubat ödül oyunu yarışmasında zorlu çamurlu parkurda Gönüllüler takımı 10'a 5 skor elde ederek erzak ödülünü kazandı.

SURVİVOR ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor son bölümünde ünlüler ve gönüllüler Anlat Bakalım yarışması için toplandı. Yarışmayı 7'ye 1 ünlüler kuruyemiş yeme kazandı.

SURVİVOR 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Survivor 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor'ın yarınki yeni bölümünde ünlüler ve gönüllüler dokunulmazlık oyunu için yarışacaklar.