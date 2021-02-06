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Survivor Steven Salam kimdir? Steven Salam'ın yaşı, boyu, mesleği nedir?

Survivor 2021’de Gönüllüler takımı kadrosunda yer alan Steven Salam, yabancı olmasına rağmen çok düzgün Türkçe konuşuyor olması izleyicilerde merak uyandırdı. Peki, Survivor Steven Salam kimdir? Steven Salam'ın yaşı, boyu, mesleği nedir? Steven Salam hakkında bilgiler...

Survivor Steven Salam kimdir? Steven Salam'ın yaşı, boyu, mesleği nedir?

Survivor yeni sezonu kadrosunda yer alan Steven Salam, yarışmanın sıkı takipçileri tarafından internette sorgulanmaya ve araştırılmaya başlandı. Türkiye’de üniversite okuyan, amatör ligde futbol oynayan Survivor Steven hakkında merak edilenler haberimizde. İşte Survivor Steven Salam'ın yaşı, boyu, mesleği hakkında ayrıntılar...

SURVİVOR STEVEN SALAM KİMDİR?

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde dünyaya gelen Salam 2011 yılında Türkiye’ye geldi. Lise ve üniversite öğrenimini Türkiye’de tamamlayan Salam geçtiğimiz sene Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nden mezun oldu. Spor bilimleri fakültesinde futbol antrenörlüğü okuyan Salam amatör olarak futbol da oynadı. Geçen sezon şampiyon olarak 1. Amatör Lig’den Süper Amatör Lig’e yükselen İzmir Karayollarıspor’da futbol oynayan Salam Survivor’da da şampiyonluk istediğini söylüyor.

SURVIVOR’A NEDEN KATILDI?

Steven salam Survivor’a katılmasındaki ilk nedenin Survivor’ı çok sevmesinin olduğunu belirtiyor. Steven Salam’ın ikinci nedeni ise oldukça ilgi çekici. Dünyaya geldiği Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki günlük hayatın Survivor yarışması ile benzediğini belirten Salam ada şartlarına kolaylıkla uyum sağlayabileceğini söylüyor.

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