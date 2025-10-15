SURVİVOR 2026 NE ZAMAN?

Murat Ceylan'ın sunumu ile ekrana gelen Survivor, yeni sezonu ile ekranlarda yerini almaya hazırlanıyor. Yarışma başvuruları devam ederken henüz başlangış tarihine dair açıklama gelmedi. 2025 yılında Survivor Ünlüler - Gönüllüler 1 Ocak 2025 tarihinde başlamış ve 13 Haziran'da son bulmuştu. Yine benzer tarihlerin gündeme gelmesi bekleniyor.

SURVİVOR ÜNLÜLER - ALL STAR YARIŞMACILARI BELLİ Mİ?

2026 Survivor yarışmasının ilk yarışmacısını Acun Ilıcalı duyurdu. Yeni sezonun ilk ismi şarkıcı Bayhan oldu. Diğer yarışmacılar da peş peşe belli olacak.