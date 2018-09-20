Susam Sokağı'nda eşcinsel tartışması!

1969'da yayınlanmaya başlayan Susam Sokağı'nın sevilen karakterleri hakkında ortaya atılan iddia, yazar ve yapımcılardan açıklama gelmesine neden oldu. Programın yazarlarından Mark Saltzman, ABD'de de Bert ve Ernie olarak bilinen kukla karakterlerin "bir çift olarak tasarladığını" açıkladı.

Saltzman, yazar kadrosuna 1984 yılında dahil olduğunu ve bu iki karakteri her zaman bir çift gibi yazdığını söylerken, "Bert ve Ernie'yi yazarken her zaman büyük bir ajandamın olmadığını hissettim, onlar oradaydılar" dedi.





80'li yılların meşhur çocuk programında eşcinsel tartışması!































80'li yılların meşhur çocuk programında eşcinsel tartışması!

O dönem film editörü Arnold Glassman ile ilişkisi olan Salzman, Bert ve Ernie sorusu üzerine "Benim gözümde onlar hep bir çiftti. Bunları bağlamsallaştırmanın başka bir yolu yoktu. İlişkimizde de ben daha Bert Arnold ise daha çok Ernie'ydi" demişti.

Susam Sokağı'nın prodüksiyon şirketi Twitter hesabından açıklama yaparak "Her zaman dediğimiz gibi Bert ve Ernie en yakın arkadaşlar. Bu karakterler, çocuklara, birbirlerinden çok farklı olsalar da iyi dost olunabileceğini öğretmek için yaratıldı. Erkek olsalar ve pek çok insani karaktere sahip olsalar da onlar birer kukla ve cinsel yönelimleri yok" denildi.

Sosyal medyada ise yazarın görüşünü destekleyen açıklamalar yer alıp, karakterlerin eşcinsel olduğunu düşünenler de, onların çok yakın arkadaş olduğunu ve böyle bir eğilimleri bulunmadığını söyleyenler de yer aldı.

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