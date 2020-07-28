Susam yağı genel olarak Asya kıtasında yemek yapımında kullanılan bir yağ çeşididir. Cilt bakımında kullanıldığında nemlendirici ve cilt rahatsızlıklarını giderici birçok faydası bulunmaktadır. İçeriğinde; A vitamini, B kompleks vitaminleri, E vitamini, bakır, çinko, magnezyum, kalsiyum ve fosfor bulunmaktadır.
Susam Yağının Cilde Faydaları;
- Egzama ve sedef gibi cildin kurumasına neden olan rahatsızlıkların azaltılmasında kullanılmaktadır.
- Cilde çabuk nüfuz etmesinden etkisini kısa sürede göstererek, cildi nemlendirerek yumuşamasını sağlar.
- ‘Sesamol’ adlı güçlü bir antioksidan içermektedir. Cildin yaşlanmasına neden olan serbest radikalleri engellemektedir ve kolajen, elastin seviyelerini korunmasına yardımcı olmaktadır.
- Yüksek oranda E vitamini içermesinde özellikle kuru cilt tipinin nemlendirilmesinde büyük rol oynamaktadır.
- Güneşin zararlı UV ışınlarından cildi korur, cilt kanserini önler ve linoleik asit içermesinden kanserli hücrelerin gelişmesini yavaşlatır.
- Sürekli baskıdan dolayı dirsek ve topuklarda meydana gelen kurumaları da önlemektedir.
Eğer kokusu ağır geliyorsa birkaç damla badem yağı ile karıştırarak, kullanabilirsiniz.
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