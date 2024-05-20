Süt dişlerinden kalıcı dişlere: Neden bebek dişlerimizi kaybederiz?
Her insanın yaşamında önemli bir dönüm noktası olan diş değişimi, bebeklik döneminde başlayan süt dişlerinin yerini kalıcı dişlere bırakmasıyla gerçekleşir. Bu süreç, genellikle 6 yaş civarında başlar ve çocukluktan ergenliğe kadar devam eder. Peki neden dişlerimizi yenileme ihtiyacı duyarız? İşte cevabı...
İnsan yaşamının doğal bir parçası olan diş değişimi, çocukların büyüme sürecinin önemli bir aşamasıdır. Bebeklerin ilk dişleri, yani süt dişleri, yaklaşık altı ay ila üç yaş arasında çıkmaya başlar ve zamanla yerini kalıcı dişlere bırakır. Peki, neden bu geçiş süreci yaşanır? Detaylar haberimizde...
BEBEK DİŞLERİ NEDİR?
Süt dişleri veya diş hekimlerinin "bebek" dişleri olarak adlandırdığı dişler, aslında bebekler doğduklarında çenelerinde bulunur, ancak genellikle bebek 5 ila 12 aylık olana kadar görünmezler.
Sonraki üç yılda bebeklerin çiğnemesine yardımcı olacak ve konuşma gelişimini destekleyecek 20 adet süt dişin neredeyse hepsi çıkar.
Dişlerin çıkmaması durumunda mutlaka bir uzmana danışmak gerekir çünkü bebek dişleri yetişkin dişlerinin temelini oluşturur.
ÇOCUKLAR NEDEN SÜT DİŞLERİNİ KAYBEDER?
Süt dişleri temel olarak yetişkin veya kalıcı dişler için “yer tutuculardır”. Dört yaş civarında çocukların çenesindeki kemikler büyümeye başlar. Dişler arasında daha büyük kalıcı dişlere yer açmak için boşluklar oluşur.
Çene büyürken süt dişinin kök bölgesi daimi dişin büyüyüp diş etinden geçmesine yer sağlar. Kalıcı dişler kök bölgesi boyunca büyüdükçe süt dişleri gevşer ve düşer; genellikle 6 yaş civarında başlar ve son süt dişleri 12 yaş civarında dökülmelidir.
BEBEK DİŞLERİNİN BAKIMI NEDEN ÖNEMLİDİR?
Süt dişleri döküldüğü için kalıcı dişlerle aynı düzeyde bakım gerektirmediğine dair yaygın bir yanılgı vardır. Ancak çocuk dişleri yetişkin dişleriyle aynı bakıma ihtiyaç duyar.
Doğru diş fırçalama, diş ipi kullanılmaması ve düzenli diş temizliği yapılmaması durumunda süt dişlerinde çürükler ve diş kayıpları gelişebilir, bu da dişlerde ve diş etlerinde tehlikeli apselere ve enfeksiyonlara yol açabilir.
Süt dişleri erken dökülürse yetişkin dişleri için gerekli alan oluşmayabilir, bu da kalıcı dişlerin çapraşık olmasına sebep olur. Bu da kalıcı dişlerde kozmetik veya restoratif diş hekimliği gerektirebilir.
Ayrıca çocuklukta öğrenilen alışkanlıklar çoğu zaman yetişkinliğe taşıdığımız alışkanlıklardır. Diş sağlığına önem vermeye küçük yaşta başlamak bunun gelecek yıllara taşınmasına da büyük ölçüde destek sağlar.
Kaynak: Beavers Dentistry