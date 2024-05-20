Süt dişlerinden kalıcı dişlere: Neden bebek dişlerimizi kaybederiz?

İnsan yaşamının doğal bir parçası olan diş değişimi, çocukların büyüme sürecinin önemli bir aşamasıdır. Bebeklerin ilk dişleri, yani süt dişleri, yaklaşık altı ay ila üç yaş arasında çıkmaya başlar ve zamanla yerini kalıcı dişlere bırakır. Peki, neden bu geçiş süreci yaşanır? Detaylar haberimizde...