Modern yaşam tarzı mide hastalıklarında artışa neden oluyor. Düzensiz beslenme, hazır gıdaların tüketimindeki artış ve stresin mideye zarar verdiği artık net olarak biliniyor. Midede son yıllarda görülme sıklığı artan hastalıklar; Gastrit, ülser, reflü ve mide kanseri olarak sıralanıyor. Mide hastalarının, mide üzerinde yanma ve ağrı, kusma, iştahsızlık, şişkinlik, hazımsızlık, ağza acı su gelmesi, yutma güçlüğü, hıçkırık ve hatta ses kısıklığı gibi şikayetleri olabiliyor. Mide hastalıkları ile ilgili şikâyetlere özellikle mevsim geçişlerinde daha çok rastlanıyor.

Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre çok fazla çay veya kahve tüketmek, asitli içecekler, alkol, sigara, aşırı tuzlu veya aşırı yağlı yiyeceklerin zararlarını bilmeyen yok gibi. Bu gıdaları tüketmeseniz bile uzun süre aç kalıp, sonrasında hızlı ve çok yemek yiyor ve besinleri yeteri kadar çiğnemiyorsanız mide hastalıkları açısından risk altında sayılıyorsunuz. Mideyi korumak için besinlerde hijyene de dikkat etmek gerekiyor. VM Medical Park Pendik Hastanesi Genel Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Samet Yardımcı, “Halk arasında sık tüketilen ve mideye zarar verdiği çok fazla bilinmeyen besinleri tanımak, mide sağlığının korunmasına katkı sağlıyor. Bunlar arasında mangalda pişmiş et, çikolata ve portakal suyu bulunuyor” diyor.

MANGALDA PİŞEN ETİN ZARARI

Mangalda veya barbeküde pişmiş etler tüm dünyada yaygın olarak tüketiliyor. Bu etlerin yanık bölgelerinde oluşan bazı kimyasallar, midenin koruyucu tabakasını bozarak mide hastalıklarına yol açabiliyor. Açık ateşte pişmiş eti çok sık tüketenlerde, mide kanseri riskinin arttığı belirtiliyor. Ayrıca açık ateşte pişen salam, sucuk, sosis gibi işlenmiş et ürünlerinde daha fazla kimyasal madde olduğu için bu risk daha da yükseliyor. Bu noktada fazla pişmiş etin yanında az pişmiş et de bakterilerle geçebilecek hastalık riskleri açısından tehlikeli görülüyor. Midenin korunması için taze kırmızı ve beyaz etleri kararında pişirip beraberinde taze sebze tüketmeye özen gösterilmesi öneriliyor.

ÇİKOLATA MI DEDİNİZ?

Dikkat edilmesi gereken besinlerden biri de çikolata. Çikolata çok fazla tüketildiğinde, içeriğindeki kakao ve kafein, benzeri kimyasallar ile mide asit miktarını artırarak ve midenin korunma bariyerlerini bozarak mide hastalıklarına yol açabiliyor. Ayrıca yemek borusu ile mide arasındaki kasın gevşemesine neden olarak mide içeriğinin yemek borusuna kaçmasına, bir başka deyişle reflüye davetiye çıkartıyor. Bitter çikolatanın kafein içeriği daha fazla iken sütlü çikolatalar, özellikle laktoz intoleransı olan bireylerde mide bağırsak rahatsızlıklarına yol açabiliyor. Sık olmamak şartıyla az miktarda tüketildiğinde mide bunu rahatlıkla hazmetse de değişik çikolata çeşitlerinden her gün bol miktarda tüketilmesi hem kilo alımına hem de mide hastalıklarıyla ilgili sorunlarda artışa yol açıyor.

PORTAKAL SUYUNA DİKKAT!

Kışın hastalıklara karşı korunmada etkili ve C vitamini kaynağı olarak bolca tüketilen portakal suyu, asit içeriği nedeniyle mide için yararlı bulunmuyor. C vitamini vücut için vazgeçilmez ve çok faydalı bir besin olmakla birlikte vücutta depolanmadığı için fazlası atılıyor.

Bu nedenle bol miktarda C vitamini almanın kişiye bir yararı bulunmadığına, her gün az miktarda alınmasının ise çok daha faydalı olduğuna dikkat çekiliyor. Portakal dışında, maydanoz, taze biber, kivi ve brokolide de bol miktarda C vitamini bulunuyor ve bu besinlerin mideye zarar vermediği belirtiliyor.