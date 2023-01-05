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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Suudi Arabistan'a transfer olan Ronaldo'dan gaf

Al-Nassr'a imza atan efsane oyuncu basın toplantısında unutulmayacak bir gafa imza attı. Öte yandan Al-Nassr'ın Ronaldo'ya lisans çıkartabilmek için bir yabancı oyuncusuyla yolları ayırması gerekiyor. İşte detaylar

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  • Suudi Arabistan'a transfer olan Ronaldo'dan gaf - Spor haberleri

    Spor tarihinin en büyük kontratlarından birine imzasını atarak Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımına transfer olan efsane oyuncu Cristiano Ronaldo, yeni takımı için yaptığı ilk basın toplantısında tarihi bir gafa imzasını attı.
  • Suudi Arabistan'a transfer olan Ronaldo'dan gaf - Spor haberleri

    Suudi Arabistan'a transfer olan 37 yaşındaki yıldız, yaptığı açıklamada Güney Afrika'da bulunmaktan ötürü mutlu olduğunu söyledi.
  • Suudi Arabistan'a transfer olan Ronaldo'dan gaf - Spor haberleri

    Güney Afrika'da oynayacak olmanın kariyerinin sonu anlamına gelmediğini belirten Ronaldo'nun bu sözleri kısa bir süre içerisinde sosyal medyanın gündemine oturdu.
  • Suudi Arabistan'a transfer olan Ronaldo'dan gaf - Spor haberleri

    Utanç verici bir an yaşayan Ronaldo insanların kendisi hakkında ne düşündüğünü umursamadığını ve Al-Nassr'ın başarısı için elinden geleni yapacağını söyledi. 
  • Suudi Arabistan'a transfer olan Ronaldo'dan gaf - Spor haberleri

    Al-Nassr'ın yer aldığı organizasyonlarda şampiyonluk hedeflediğini hatırlatan Ronaldo, ligin oldukça rekabetçi olduğunu bildiğini ve tekrar futbol oynayacak olmanın tadını çıkartacağını söyledi. 
  • Suudi Arabistan'a transfer olan Ronaldo'dan gaf - Spor haberleri

    Suudi Arabistan'ın 2030 Dünya Kupası adaylığında da rol alması beklenen Ronaldo'nun Suudi futbolu için önemli bir saha dışı figürü olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
  • Suudi Arabistan'a transfer olan Ronaldo'dan gaf - Spor haberleri

    İLK MAÇTA OYNAYAMACAK

    Dünya Kupası öncesinde Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag'a saygı duymadığını ve kulüpte kendisine haksızlıklar yapıldığını açıklamasının ardından İngiliz ekibinden ayrılan ve Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımına transfer olan Cristiano Ronaldo, yeni takımı için resmi imzayı atsa da Perşembe günü oynanacak ilk maçın kadrosuna giremeyecek.
  • Suudi Arabistan'a transfer olan Ronaldo'dan gaf - Spor haberleri

    Geçen yıl Nisan ayında Goodison Park'ta oynanan bir mücadelede Everton taraftarı bir futbolseverin telefonunu parçalayan Ronaldo, İngiltere Futbol Federasyonu'ndan iki maçlık ceza almıştı. 
  • Suudi Arabistan'a transfer olan Ronaldo'dan gaf - Spor haberleri

    Kasım ayında verilen ceza Aralık ayına da taşınırken, Ronaldo'nun yeni takımıyla ilk maçına hemen çıkmasının önüne geçti.
  • Suudi Arabistan'a transfer olan Ronaldo'dan gaf - Spor haberleri

    TEK ENGEL TELEFON CEZASI DEĞİL

    Öte yandan Ronaldo'nun sahaya çıkmasının önündeki tek engelin söz konusu ceza olmadığı kaydedildi.
  • Suudi Arabistan'a transfer olan Ronaldo'dan gaf - Spor haberleri

    Suudi gazetesi Al-Riyadiah'da yer alan habere göre Al-Nassr'ın Ronaldo'ya lisans çıkartabilmek için bir yabancı oyuncusuyla yolları ayırması gerekiyor.
  • Suudi Arabistan'a transfer olan Ronaldo'dan gaf - Spor haberleri

    Öte yandan Portekizli yıldızın kondisyon problemi olabileceği belirtilirken, teknik direktör Rudi Garcia yaptığı açıklamada Ronaldo'ya ilk maçı öncesinde zaman tanımaları gerektiğini belirtti.
  • Suudi Arabistan'a transfer olan Ronaldo'dan gaf - Spor haberleri
  • Suudi Arabistan'a transfer olan Ronaldo'dan gaf - Spor haberleri

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