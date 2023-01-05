İLK MAÇTA OYNAYAMACAK

Dünya Kupası öncesinde Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag'a saygı duymadığını ve kulüpte kendisine haksızlıklar yapıldığını açıklamasının ardından İngiliz ekibinden ayrılan ve Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımına transfer olan Cristiano Ronaldo, yeni takımı için resmi imzayı atsa da Perşembe günü oynanacak ilk maçın kadrosuna giremeyecek.