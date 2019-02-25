Suudi Arabistan'ın yeni ABD Büyükelçisi Prenses Rima

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Washington'a atanan Prenses Rima bint Bender Al Suud, Suudi Arabistan'ın büyükelçilik görevi verdiği ilk kadın oldu. Prenses Rima, babası Bender bin Sultan bin Abdülaziz'den 14 yıl sonra aynı göreve getirildi.
Görevlendirme, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın imzaladığı kararname ile duyuruldu.
Prenses Rima, babası Bender bin Sultan bin Abdülaziz'in büyükelçilik görevi nedeniyle çocukluk yıllarının bir kısmını Washington'da geçirmişti.
Bender bin Sultan bin Abdülaziz 1983-2005 yılları arasında Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi olarak görev yapmıtşı.
1975 yılında Riyad'da doğan Rima, ABD'de George Washington Üniversitesi Müze Araştırmaları bölümünden mezun oldu.
2005 yılında Suudi Arabistan'a dönen Prenses Rima, özel sektörde ve kamuda çeşitli görevlerde bulunmuştu.
Prenses Rima Suudi Arabistan'da kadın haklarını savunan isimlerden biri olarak görülüyor. Yakın zamanda Spor Bakanlığı'nda, kadınların spora katılımını artırmaya yönelik çalışmalar yapmıştı.
Prenses Rima, 2014 yılında ABD merkezli ekonomi dergisi Forbes'un hazırladığı en güçlü 200 Arap kadını listesinde yer almıştı.
Görevlendirme, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin ardına denk geldiği için Prenses Rima kritik bir dönemde göreve başlayacak.
ABD'de bazı kongre üyeleri Beyaz Saray'dan Kaşıkçı cinayetinin daha derinlemesine araştırılmasını istiyor.
Prenses Rima görevi Veliaht Prens Salman'ın kardeş Halid bin Selman'dan devralacak.
Halid bin Selman ise Savunma Bakanı Yardımcılığı'na atandı.
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