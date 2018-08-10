SV Horn - Austria Lustenau maçı istatistikleri

Avusturya 1.Lig maçında SV Horn ile Austria Lustenau, 10 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 20:10. SV Horn, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgilik form durumunda. Austria Lustenau son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 220 kodlu maçta; İddaa oynayanlar SV Horn kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 3.20, Austria Lustenau sahadan galip ayrılırsa 2.40 oranını elde edecekler. Alt 2.05, üst 1.40 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

SV Horn önceki hafta Lask Linz mücadelesinde 1-2 yenildi.

Austria Lustenau, Wattens karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

SV Horn, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 2 gol yedi.

Austria Lustenau, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Austria Lustenau 1 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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