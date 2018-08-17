Swindon Town - Tranmere Rovers maçı ne zaman?

Swindon Town ve Tranmere Rovers, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü İngiltere 2.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. 3 puanlı Swindon Town 14. sırada bulunuyor, Tranmere Rovers 4 puana sahip ve 8. sırada. Swindon Town, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Tranmere Rovers son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 318 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Swindon Town kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 3.10, Tranmere Rovers sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Swindon Town son haftadaki Tranmere Rovers müsabasında 1-0 kazandı.

Tranmere Rovers ise Swindon Town maçında 1-0 yenildi.

Swindon Town, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Swindon Town, kendi sahasında 3 gol attı, 2 gol yedi.

Tranmere Rovers ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Tranmere Rovers, 2 gol atarken 2 gol yedi.

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